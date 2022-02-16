Кросби — о 500-й шайбе в НХЛ: очень важно, что передачу отдал Малкин

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби прокомментировал 500-ю шайбу, заброшенную в Национальной хоккейной лиге.



«Я взволнован. Как бы ходил вокруг этой отметки в нескольких матчах, и никак не мог достичь её. И классно, что это получилось сделать дома, перед своими болельщиками. Это то, что я буду помнить всегда. А сейчас у меня в голове просто много радости.



Если оглянуться на разные события за последние 16-17 лет, это воспоминание я буду хранить очень близко к сердцу. Очень важно, что передачу отдал Евгений Малкин, и это было дома против «Филадельфии», а вы знаете историю противостояния наших двух команд.



Я думаю, в этом матче было всё. И конечно же, очень ценно, что мы смогли одержать победу в концовке. Если сложить вместе все эти вещи, то вечер в самом деле получается особенным.



Очень здорово, что на матче присутствовали мои родители. В последние пару лет они не так часто бывали на играх. Поэтому было важно поделиться с ними этим. За эти годы они побывали на очень крутых событиях, получили очень хорошие впечатления. И это – ещё одно.



Они сидели в Питтсбурге на чемоданах последние несколько недель. Хотели побывать на этом празднике. И я рад, что смог разделить с родителями это счастье. Со всеми нашими друзьями, знакомыми и болельщиками в Питтсбурге, на домашнем льду. Это значит очень многое», – приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ на русском языке.

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