Женская сборная Финляндии по хоккею обыграла Швейцарию и заняла 3-е место на Олимпиаде

Женская сборная Финляндии по хоккею одержала победу в матче за бронзовые медали в рамках Олимпийских игр 2022 года над командой Швейцарии со счётом 4:0 (1:0, 0:0, 3:0). Встреча прошла в Пекине (Китай) на стадионе «Укэсун Спортс-центр».
В составе победителей заброшенными шайбами отличились Вииви Вайникка, Сусанна Тапани, Нелли Лайтинен и Мишель Карвинен.
Напомним, сборная России в 1/4 финала уступила Швейцарии со счётом 4:2 и покинула олимпийский турнир. В финале женского хоккейного турнира сыграют команды США и Канады. Встреча пройдёт завтра, 17 февраля. Стартовое вбрасывание — в 7:10 по московскому времени.
Сборная США одержала победу на женском олимпийском турнире в 2018 году в Пхёнчхане (Южная Корея), в финале переиграв Канаду в серии буллитов (3:2).
- 16 февраля 2022
-
17:06
-
17:05
-
16:40
-
16:10
-
16:02
-
16:00
-
15:40
-
15:34
-
15:27
-
15:20
-
15:10
-
15:00
-
14:50
-
14:44
-
14:43
-
14:35
-
14:33
-
14:25
-
14:12
-
14:00
-
13:56
-
13:55
-
13:51
-
13:35
-
13:24
-
13:14
-
13:08
-
12:34
-
12:30
-
12:26
-
12:24
-
12:20
-
12:16
-
12:02
-
11:53