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Женская сборная Финляндии по хоккею обыграла Швейцарию и заняла 3-е место на Олимпиаде

Женская сборная Финляндии по хоккею обыграла Швейцарию и заняла 3-е место на Олимпиаде
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Женская сборная Финляндии по хоккею одержала победу в матче за бронзовые медали в рамках Олимпийских игр 2022 года над командой Швейцарии со счётом 4:0 (1:0, 0:0, 3:0). Встреча прошла в Пекине (Китай) на стадионе «Укэсун Спортс-центр».

В составе победителей заброшенными шайбами отличились Вииви Вайникка, Сусанна Тапани, Нелли Лайтинен и Мишель Карвинен.

Напомним, сборная России в 1/4 финала уступила Швейцарии со счётом 4:2 и покинула олимпийский турнир. В финале женского хоккейного турнира сыграют команды США и Канады. Встреча пройдёт завтра, 17 февраля. Стартовое вбрасывание — в 7:10 по московскому времени.

Сборная США одержала победу на женском олимпийском турнире в 2018 году в Пхёнчхане (Южная Корея), в финале переиграв Канаду в серии буллитов (3:2).

Олимпийские игры 2022 (ж). За 3-е место
16 февраля 2022, среда. 14:30 МСК
Финляндия
Окончен
4 : 0
Швейцария
1:0 Вайникка (Тулус, Холопайнен) – 11:38' (5x5)   2:0 Тапани – 43:24' (4x5)   3:0 Лайтинен (Холопайнен, Саволайнен) – 54:24' (5x4)   4:0 Карвинен (Ниеминен, Хиирикоски) – 59:03' (5x4)
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