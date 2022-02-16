Женская сборная Финляндии по хоккею обыграла Швейцарию и заняла 3-е место на Олимпиаде

Женская сборная Финляндии по хоккею одержала победу в матче за бронзовые медали в рамках Олимпийских игр 2022 года над командой Швейцарии со счётом 4:0 (1:0, 0:0, 3:0). Встреча прошла в Пекине (Китай) на стадионе «Укэсун Спортс-центр».



В составе победителей заброшенными шайбами отличились Вииви Вайникка, Сусанна Тапани, Нелли Лайтинен и Мишель Карвинен.



Напомним, сборная России в 1/4 финала уступила Швейцарии со счётом 4:2 и покинула олимпийский турнир. В финале женского хоккейного турнира сыграют команды США и Канады. Встреча пройдёт завтра, 17 февраля. Стартовое вбрасывание — в 7:10 по московскому времени.



Сборная США одержала победу на женском олимпийском турнире в 2018 году в Пхёнчхане (Южная Корея), в финале переиграв Канаду в серии буллитов (3:2).