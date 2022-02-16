«Хочу, чтобы люди знали, что ничего не будет». Генменеджер «Вегаса» — о возвращении Флёри

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Келли Маккриммон прокомментировал информацию о возможном возвращении в клуб голкипера Марка-Андре Флёри.
«Этим слухам нельзя верить. Обычно я не комментирую такие вещи, но вокруг этой темы может быть очень много разговоров, поэтому я хочу, чтобы люди знали, что ничего такого не будет», — приводит слова Маккриммона Las Vegas Review-Journal.
Флёри выступал за «Вегас» с момента появления клуба в НХЛ — с 2017 года. В 2021 году он был обменян в «Чикаго Блэкхоукс» на нападающего Микаэля Хаккарайнена. В текущем регулярном чемпионате Флёри принял участие в 36 матчах, отражая 91% бросков при коэффициенте надёжности 2,88.
«Чикаго» занимает седьмое место в Центральном дивизионе и 14-е в Западной конференции НХЛ, набрав 43 очка после 49 матчей.
- 16 февраля 2022
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