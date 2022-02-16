Валльмарк открыл счёт в середине 3-го периода матча с Канадой на Олимпийских играх

В эти минуты в Пекине (Китай) проходит матч 1/4 финала мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх 2022 года между сборными Швеции и Канады.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 11-й минуте шайбу в составе шведской команды забросил Лукас Валльмарк.
Победитель встречи сыграет в полуфинале Олимпийских игр со сборной России в пятницу, 18 февраля. Начало игры — в 16:10 по московскому времени.
В другом полуфинальном матче сыграют команды Финляндии и Словакии (18 февраля, 7:10 мск). Ранее в 1/4 финала Олимпиады-2022 Россия обыграла Данию (3:1), финны переиграли Швейцарию (5:1), а словацкая команда оказалась сильнее США (3:2, бул.).
Матч за третье место на Олимпийских играх 2022 года состоится в субботу, 19 февраля. Финал — в воскресенье, 20 февраля (7:10 мск).
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