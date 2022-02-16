Действующий чемпион мира по хоккею не побеждает на Олимпийских играх с 1984 года

Сборная Канады по хоккею уступила в матче четвертьфинала Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) команде Швеции со счётом 2:0.
Таким образом, подопечные Клода Жюльена покидают Олимпиаду, остановившись на стадии 1/4 финала. Канада является действующим чемпионом мира, в финале 2021 года обыграв в овертайме Финляндию со счётом 3:2.
Действующие победители мирового первенства не могут выиграть золотые медали на Олимпиаде с 1984 года:
Победитель ЧМ-1987 — Швеция, олимпийский чемпион-1988 — СССР;
Победитель ЧМ-1991 — Швеция, олимпийский чемпион — 1992 — Объединённая команда (сборная СНГ);
Победитель ЧМ-1993 — Россия, олимпийский чемпион — 1994 — Швеция;
Победитель ЧМ-1997 — Канада, олимпийский чемпион — 1998 — Чехия;
Победитель ЧМ-2001 — Чехия, олимпийский чемпион — 2002 — Канада;
Победитель ЧМ-2005 — Чехия, олимпийский чемпион — 2006 — Швеция;
Победитель ЧМ-2009 — Россия, олимпийский чемпион — 2010 — Канада;
Победитель ЧМ-2013 — Швеция, олимпийский чемпион — 2014 — Канада;
Победитель ЧМ-2017 — Канада, олимпийский чемпион — 2018 – Россия.
Напомним, в полуфинале Игр 2022 года сыграют команды России и Швеции, а также сборные Финляндии и Словакии. Матчи пройдут в пятницу, 18 февраля.
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