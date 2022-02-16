Россия и Швеция 2 раза встречались на Олимпиадах. На обеих шведы выигрывали золото

Сборная Швеции одержала победу в четвертьфинальной встрече на олимпийском хоккейном турнире в Пекине (Китай) над командой Канады со счётом 2:0.
В 1/2 финала подопечные Юхана Гарпенлёва сыграют с Россией. Матч состоится в пятницу, 18 февраля, начало — в 16:10 по московскому времени.
Сборные России и Швеции дважды встречались в рамках Олимпийских игр. Впервые команды сыграли в 1994 году в полуфинале Игр в Лиллехаммере (Норвегия), победу одержали шведы со счётом 4:3. Впоследствии Швеция выиграла золотые медали, победив в финале Канаду (3:2, бул.).
Второй раз российская и шведская команда сыграли на групповом этапе Олимпиады-2006 в Турине (Италия). Тогда выиграла Россия (5:0), но победу на Играх снова одержала Швеция, обыгравшая в решающем матче Финляндию (3:2).
Напомним, во втором полуфинале текущей Олимпиады сыграют финская и словацкая сборные (18 февраля, 7:10 мск).
- 16 февраля 2022
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