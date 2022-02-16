Ландер: забьёт ли Валльмарк сборной России? Это странный вопрос

Нападающий сборной Швеции по хоккею Антон Ландер прокомментировал победу в матче с Канадой (2:0) на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).



«Поражение с финнами ничего не значило, сегодня была новая игра, и тут уже – пан или пропал. Была терпеливая игра, и мы, и соперник не делали много ошибок. Нам повезло, что мы вышли победителем.



Ребята, которые были и на прошлой Олимпиаде, перед матчем посмотрели друг другу в глаза и сказали, что мы не должны делать ту же ошибку. Мы очень хотели победить и победили, но мы не хотим на этом останавливаться.



Для нас неудивительно, что Валльмарк столько забивает. Это отличный игрок, который проявляет себя, когда нам это нужно. Пока что он забивал в каждом матче, надеюсь, он продолжит в том же духе. Это отличный парень, нам повезло, что он в нашей команде. Забьёт ли он России? Это странный вопрос», — передаёт слова Ландера корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.