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Гарпенлёв поделился ожиданиями от полуфинала Олимпийских игр со сборной России

Гарпенлёв поделился ожиданиями от полуфинала Олимпийских игр со сборной России
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Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлёв прокомментировал победу над Канадой (2:0) в 1/4 финала Олимпийских игр в Пекине (Китай).

«Мы сыграли хороший матч, все 60 минут контролировали игру. Мы не позволили сопернику создать моменты, воспользовались своим. Мы знали, что у нас будет шанс забить, что в итоге и получилось. Полуфинал с Россией? Мы будем играть против очень хорошей команды, против одного из фаворитов турнира. Посмотрим, какой будет игра, думаю, будет упорной, обе команды хорошо играют в обороне.

Сегодня решили, что будет играть Юханссон. Перед матчем с Финляндией думали, кого ставить, в итоге тогда выбрали Хелльберга (Швеция проиграла в группе 3:4, ОТ. — Прим. «Чемпионата»). Сегодня Ларс сыграл великолепно. Валльмарк забивает в каждом матче, счастлив, что он так много забивает. Он хороший и умный игрок, хорошо играет с шайбой.

Я играл в тройке с Макаровым и Ларионовым. Они были моими кумирами, играть с ними вместе было большой честью для меня. Когда я рос, то они были моими кумирами. Это было прекрасное время, воспоминания на всю жизнь. Знаю, что Ларионов в Пекине, видел его на трибуне», — передаёт слова Гарпенлёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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