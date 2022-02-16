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Жюльен: мы старались противостоять давлению Швеции, но мы всё-таки люди, а не машины

Жюльен: мы старались противостоять давлению Швеции, но мы всё-таки люди, а не машины
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Главный тренер сборной Канады по хоккею Клод Жюльен поделился мнением о встрече с командой Швеции (0:2) в рамках четвертьфинала Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).

«Почему не шло в атаке? Шведы нас накрывали. Они знали, что мы только что сыграли много матчей, и накрывали нас, как только мы касались шайбы. Мы старались противостоять этому, но мы всё-таки люди, а не машины. Вмешался фактор усталости. Не оправдываю поражение этим, ребята старались и выкладывались. В конечном итоге всё свелось к одной ошибке. Ребята бились хорошо», — передаёт слова Жюльена корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, сборные Швеции и России сыграют в полуфинале Олимпийских игр в пятницу, 18 февраля. Начало — в 16:10 мск.

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