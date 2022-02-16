Крикунов: почему сборная так убого играет в большинстве? Не хватает Кузьменко и Бурдасова

Бывший главный тренер сборной России, ныне наставник рижского «Динамо» Владимир Крикунов обеспокоен игрой нашей сборной в неравных составах.
«Именно этот фактор и организация игры станут ключевыми в решающих играх Олимпиады. Пока в Пекине наши ребята ещё не сыграли ни с одной сильной командой. С датчанами, которых должны легко проходить, возникли проблемы. Что в матче в группе, то и в четвертьфинале. По играм с Данией нужно не радоваться, а задуматься над тем, что происходит. Мы раньше эту сборную и соперником не считали, сейчас выгрызаем победу с трудом. Нам повезло и тогда, и сейчас. А так забили бы они и в группе, да и сегодня действовали бы ещё более слаженно и могли сравнять счёт в третьем периоде.
И ещё: я поражен почему сборная так убого играет в большинстве? Очевидно, что нам как раз не хватает форвардов, способных действовать креативно и импровизировать. Я имею в виду Кузьменко и Бурдасова. Шведы в таком академичном хоккее нас переиграют», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Торишным.
- 16 февраля 2022
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