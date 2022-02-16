Л. Юханссон: рад, что не сыграю против Кузьменко в следующем матче с Россией

Вратарь сборной Швеции по хоккею Ларс Юханссон поделился ожиданиями от предстоящего матча с Россией в полуфинале Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).
«В полуфинале нас ждёт интересный матч. Знаем, что Россия сильная команда, у которой хороший микст между креативными и силовыми игроками. Сейчас мы немного отдохнём и будем готовиться к полуфиналу. Удивлён, что Кузьменко не взяли в сборную России? Немного удивлён. Он проводит отличный сезон, мастеровитый форвард, но у России много мастеровитых игроков. Рад, что в следующем матче не сыграю против Кузьменко. В сборной России много игроков ЦСКА, моих бывших партнеров. Нас ждет тяжёлый матч.
Федотов играет очень здорово на этом турнире. Видел первый матч сборной России в Пекине. Федотов — большой и спокойный вратарь, мне нравится его стиль, он выглядит человеком, который никогда не волнуется. Будет интересная дуэль с ним в полуфинале», — передаёт слова Юханссона корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 16 февраля 2022
-
20:20
-
20:07
-
20:02
-
20:00
-
19:54
-
19:51
-
19:45
-
19:42
-
19:32
-
19:27
-
19:23
-
19:19
-
19:10
-
19:04
-
19:00
-
18:53
-
18:44
-
18:43
-
18:25
-
18:12
-
17:54
-
17:31
-
17:06
-
17:05
-
16:40
-
16:10
-
16:02
-
16:00
-
15:40
-
15:34
-
15:27
-
15:20
-
15:10
-
15:00
-
14:50