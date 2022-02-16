Л. Юханссон: рад, что не сыграю против Кузьменко в следующем матче с Россией

Вратарь сборной Швеции по хоккею Ларс Юханссон поделился ожиданиями от предстоящего матча с Россией в полуфинале Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).



«В полуфинале нас ждёт интересный матч. Знаем, что Россия сильная команда, у которой хороший микст между креативными и силовыми игроками. Сейчас мы немного отдохнём и будем готовиться к полуфиналу. Удивлён, что Кузьменко не взяли в сборную России? Немного удивлён. Он проводит отличный сезон, мастеровитый форвард, но у России много мастеровитых игроков. Рад, что в следующем матче не сыграю против Кузьменко. В сборной России много игроков ЦСКА, моих бывших партнеров. Нас ждет тяжёлый матч.



Федотов играет очень здорово на этом турнире. Видел первый матч сборной России в Пекине. Федотов — большой и спокойный вратарь, мне нравится его стиль, он выглядит человеком, который никогда не волнуется. Будет интересная дуэль с ним в полуфинале», — передаёт слова Юханссона корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.