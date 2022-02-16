Вячеслав Быков рассказал о сильных сторонах Швеции перед матчем с Россией на Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о предстоящем матче национальной команды со Швецией на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
«Всегда ждём от сборной России результативности. Наши лидеры всегда на виду, мы ждём от них голов. Но именно их в первую очередь и пытается нейтрализовать соперник, поэтому им всегда приходится несладко.
Очень рад, что Вадиму Шипачёву удалось распечатать вратаря датчан и забить важную шайбу. В матче с Данией хорошо проявили себя наши опытные защитники — это вселяет уверенность. Команда прибавляет с каждым матчем. На решающих стадиях будет ещё интереснее смотреть за игрой наших ребят. Будем болеть за Россию, чтобы они выходили в финал.
Хороший шведы соперник для сборной России или плохой — выбора у нас нет. Швеция действительно хорошая и сбалансированная по всем линиям сборная: есть опытные игроки, есть молодые. Где-то шведы даже немножко схожи с нашей командой.
По тому, что я увидел по матчу с Канадой, шведы оставили приятное впечатление. Они, как всегда, дисциплинированны, обучены, у них хорошее видение площадки и техника, хороший вратарь. Очень сильный соперник, но в плей-офф слабых соперников не бывает. Нас ждёт интересная игра.
Я бы не обольщался на счёт того, что шведы не всегда уверенно играют в решающих стадиях. Думаю, наши тренеры разберут игру шведов и найдут, где их можно зацепить, найти слабые места. Что касается характера, любая сборная, которая выходит в полуфинал, имеет сильный дух и характер для того, чтобы не обольщаться тем, что уже сделал, а идти дальше к пьедесталу», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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- 16 февраля 2022
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