Кожевников: со Швецией всё будет нормально, если у нас вратарь не будет за ворота выбегать

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о предстоящем полуфинальном матче на Олимпийских играх 2022 года между сборными России и Швеции.
«Россия и Швеция — равные соперники. Но это полуфинал, поэтому нам надо выиграть. У шведов слабых сторон практически нет, как и у нас. Всё будет нормально, если у России вратарь не будет за ворота выбегать», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.
Напомним, сборная России в своём четвертьфинальном матче оказалась сильнее Дании (3:1), а Швеция переиграла Канаду (2:0).
Встреча между российской и шведской командами состоится в пятницу, 18 февраля. Начало — в 16:10 мск. В этот же день в 7:10 мск сыграют сборные Финляндии и Словакии, которые определят второго финалиста Олимпиады-2022.
- 16 февраля 2022
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