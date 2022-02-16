Кожевников: со Швецией всё будет нормально, если у нас вратарь не будет за ворота выбегать

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о предстоящем полуфинальном матче на Олимпийских играх 2022 года между сборными России и Швеции.



«Россия и Швеция — равные соперники. Но это полуфинал, поэтому нам надо выиграть. У шведов слабых сторон практически нет, как и у нас. Всё будет нормально, если у России вратарь не будет за ворота выбегать», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.



Напомним, сборная России в своём четвертьфинальном матче оказалась сильнее Дании (3:1), а Швеция переиграла Канаду (2:0).



Встреча между российской и шведской командами состоится в пятницу, 18 февраля. Начало — в 16:10 мск. В этот же день в 7:10 мск сыграют сборные Финляндии и Словакии, которые определят второго финалиста Олимпиады-2022.