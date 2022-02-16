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Журналист The Athletic: каждый раз, когда Россию по ТВ называют ОКР, это звучит нелепо

Журналист The Athletic: каждый раз, когда Россию по ТВ называют ОКР, это звучит нелепо
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Журналист The Athletic Марк Лазерус прокомментировал название сборной России по хоккею на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

Напомним, в связи с отстранением российской команды с крупнейших международных соревнований из-за допингового скандала все спортсмены выступают под нейтральным флагом, а для обозначения россиян используется аббревиатура ROC (Russian Olympic Committee)

«Каждый раз, когда комментатор говорит «Олимпийский комитет России», это звучит нелепо. Это всё какой-то фарс», — написал Лазерус в «Твиттере».

Напомним, сборная России по хоккею вышла в полуфинал Олимпийских игр, где сыграет с командой Швеции. Встреча состоится в пятницу, 18 февраля. Начало — в 16:10 по московскому времени.

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