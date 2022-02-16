Журналист The Athletic: каждый раз, когда Россию по ТВ называют ОКР, это звучит нелепо
Поделиться
Журналист The Athletic Марк Лазерус прокомментировал название сборной России по хоккею на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
Напомним, в связи с отстранением российской команды с крупнейших международных соревнований из-за допингового скандала все спортсмены выступают под нейтральным флагом, а для обозначения россиян используется аббревиатура ROC (Russian Olympic Committee)
«Каждый раз, когда комментатор говорит «Олимпийский комитет России», это звучит нелепо. Это всё какой-то фарс», — написал Лазерус в «Твиттере».
Напомним, сборная России по хоккею вышла в полуфинал Олимпийских игр, где сыграет с командой Швеции. Встреча состоится в пятницу, 18 февраля. Начало — в 16:10 по московскому времени.
Комментарии
- 16 февраля 2022
-
21:03
-
20:44
-
20:34
-
20:29
-
20:20
-
20:07
-
20:02
-
20:00
-
19:54
-
19:51
-
19:45
-
19:42
-
19:32
-
19:27
-
19:23
-
19:19
-
19:10
-
19:04
-
19:00
-
18:53
-
18:44
-
18:43
-
18:25
-
18:12
-
17:54
-
17:31
-
17:06
-
17:05
-
16:40
-
16:10
-
16:02
-
16:00
-
15:40
-
15:34
-
15:27
Партнерский контент