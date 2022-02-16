Романов устроил потасовку с одноклубником на тренировке «Монреаля»

На тренировке «Монреаль Канадиенс» произошёл конфликт с участием российского защитника клуба Александра Романова.



На видео, которое опубликовал в «Твиттере» журналист Марк-Андре Перро, россиянин нанёс небольшой удар по голове форварда «Хабс» Седрика Пакетта, после чего их разняли партнёры.

В текущем сезоне Романов провёл 45 матчей, в которых набрал 7 (2+5) очков при показателе полезности «-13».



Напомним, «Монреаль» является финалистом Кубка Стэнли — 2021, в решающей серии канадский клуб уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1-4).



В настоящий момент «Монреаль» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 23 очка после 48 проведённых встреч. В следующем матче подопечные Мартена Сан-Луи сыграют дома с «Сент-Луис Блюз» (18 февраля, 3:00 мск).