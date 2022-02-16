КХЛ опубликовала правила проведения плей-офф Кубка Гагарина — 2022

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте сообщила о правилах проведения плей-офф Кубка Гагарина 2022 года.
«1. В целях обеспечения стабильности проведения второго этапа чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 клубы обязаны не ранее чем за 10 часов и не позднее чем за 8 часов до начала каждого матча направлять в КХЛ согласно утверждённой форме письмо-подтверждение о возможности участия команды в матче исходя из минимально допустимого количества игроков основной команды, имеющих право принять участие (13 полевых игроков и два вратаря).
Непредоставление клубом в установленный срок письма-подтверждения, указание клубом в письме-подтверждении о невозможности участия команды в матче или предоставление списка с меньшим числом игроков рассматривается лигой как неявка на матч. В указанных случаях лига применяет санкции, предусмотренные дисциплинарным регламентом КХЛ, куда были внесены соответствующие изменения, предполагающие применение технического поражения и денежных штрафов.
2. В случае если обе команды в серии плей-офф (на любой стадии) не имеют возможности обеспечить минимальную явку основной команды (13 полевых игроков и два вратаря) на матч, лига признаёт данную игру несостоявшейся. При этом максимальное количество возможных игр указанной серии сокращается на один.
3. Если с учётом максимального количества возможных игр в серии плей-офф ни одна из команд клубов-соперников не сможет одержать четыре победы и при этом разность в количестве побед между такими командами-соперниками становится больше количества оставшихся матчей, то серия завершается досрочно, её победителем признаётся команда, набравшая наибольшее количество побед.
4. Если по итогам максимального количества возможных матчей серии плей-офф ни одна из команд-соперников не наберёт 4-х побед в данной серии, её победителем признаётся команда, набравшая наибольшее количество побед в указанной серии плей-офф.
5. Если по итогам максимального количества возможных игр в серии команды-соперники имеют равное количество побед, то победителем серии матчей плей-офф становится команда:
1) одержавшая большее количество побед в основное время в данной серии;
2) имеющая лучшую разность заброшенных и пропущенных шайб в данной серии;
3) имеющая большее количество заброшенных шайб в данной серии;
4) занявшая более высокое место в общей таблице регулярного чемпионата.
Указанные критерии применяются последовательно.
6. В случае если в сериях 1/4 или 1/2 финала конференции все запланированные для одной пары команд-соперников матчи соответствующей серии признаны несостоявшимися, победитель серии не определяется, обе команды не проходят на следующую стадию. При этом:
— в случае выхода в 1/2 финала конференции трёх команд, команда, имеющая более высокий номер «посева», автоматически выходит в финал конференции, оставшиеся две команды играют серию плей-офф 1/2 финала конференции;
— в случае выхода в 1/2 финала конференции двух команд указанные команды автоматически выходят в финал конференции;
— команда-победитель состоявшейся серии матчей плей-офф 1/2 финала конференции автоматически становится победителем финала конференции и выходит в финал чемпионата.
Если в финале конференции не сыгран ни один из запланированных матчей, победителем финала конференции признаётся команда, имеющая более высокий номер посева.
7. Правила определения победителя, указанные выше в пунктах 2-5, применяются при проведении финала Кубка Гагарина.
В случае если в финале Кубка Гагарина не сыгран ни один из запланированных матчей, победитель чемпионата КХЛ не определяется», — говорится в заявлении.
- 16 февраля 2022
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