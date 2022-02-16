Расписание полуфиналов на хоккейном турнире Олимпиады: когда и во сколько играет Россия

Сегодня, 16 февраля, на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) состоялись матчи 1/4 финала в рамках мужского хоккейного турнира.



Сборная России в своём матче оказалась сильнее Дании со счётом 3:1. Словакия в серии буллитов переиграла США (3:2, бул.), финская команда одержала крупную победу над Швейцарией (5:1), а сборная Швеции выбила с турнира Канаду (2:0).



В полуфинале Олимпийских игр — 2022 сборная России сыграет со Швецией. Игра состоится в пятницу, 18 февраля, на стадионе «Национальный» в Пекине. Начало — в 16:10 по московскому времени.



Во втором полуфинале сыграют команды Финляндии и Словакии. Матч пройдёт также в пятницу, 18 февраля, на стадионе «Национальный». Стартовое вбрасывание — в 7:10 мск.



Финал хоккейного турнира на Олимпиаде пройдёт в воскресенье, 20 февраля (7:10 мск), матч за третье место состоится в субботу, 19 февраля (16:10 мск).

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