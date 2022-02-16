Терещенко оценил соперника сборной России по хоккею в полуфинале Олимпиады-2022

Трёхкратный чемпион мира и экс-капитан минского «Динамо» Алексей Терещенко поделился мнением о сборной Швеции, которая сыграет с Россией в полуфинале Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).



«Хочется думать, что у нас хорошие шансы в полуфинале со Швецией. Результат у нас пока есть, но солидности в игре вообще нет. Матч со Швецией для нас проверка — что-то вроде с Чехией. Шведы — опасный соперник, очень приличная команда даже без игроков из НХЛ.



В начале Олимпийских игр их всерьёз не воспринимали: все говорили, что есть чехи, мы и всё. А теперь мы видим, что произошло — они выбили канадцев. Но в полуфинале нам нужна только победа. Иначе мы сможем рассчитывать максимум на бронзу, а это нас не устроит. Мы приехали за золотом!» — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.