Россия — Швеция на Олимпийских играх — 2022: время начала матча в полуфинале турнира
Поделиться
На Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) продолжается мужской хоккейный турнир.
В пятницу, 18 февраля, состоятся полуфинальные встречи. Сборная России сыграет с командой Швеции, Финляндия — со Словакией.
Встречу между Россией и Швецией на стадионе «Национальный» начнётся в 16:10 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Матч будет показан в прямом эфире телеканала «Россия 1». Также трансляция будет доступна на официальном сайте «России 1».
Встреча между Финляндией и Словакией также пройдёт в пятницу на стадионе «Национальный». Стартовое вбрасывание — в 07:10 по московскому времени.
Выиграй хоккейный свитер сборной России в нашем «инстаграме». Жми и участвуй.
Комментарии
- 17 февраля 2022
-
07:00
-
06:34
-
05:38
-
05:32
-
05:32
-
05:17
-
05:09
-
05:07
-
05:01
-
04:56
-
04:53
-
04:49
-
04:41
-
04:30
-
00:23
- 16 февраля 2022
-
23:51
-
23:30
-
23:18
-
23:08
-
22:36
-
22:12
-
22:05
-
21:55
-
21:35
-
21:30
-
21:15
-
21:03
-
20:44
-
20:34
-
20:29
-
20:20
-
20:07
-
20:02
-
20:00
-
19:54
Партнерский контент