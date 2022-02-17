Россия — Швеция на Олимпийских играх — 2022: время начала матча в полуфинале турнира

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) продолжается мужской хоккейный турнир.



В пятницу, 18 февраля, состоятся полуфинальные встречи. Сборная России сыграет с командой Швеции, Финляндия — со Словакией.



Встречу между Россией и Швецией на стадионе «Национальный» начнётся в 16:10 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Матч будет показан в прямом эфире телеканала «Россия 1». Также трансляция будет доступна на официальном сайте «России 1».



Встреча между Финляндией и Словакией также пройдёт в пятницу на стадионе «Национальный». Стартовое вбрасывание — в 07:10 по московскому времени.



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