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Россия — Швеция на Олимпийских играх — 2022: время начала матча в полуфинале турнира

Россия — Швеция на Олимпийских играх — 2022: время начала матча в полуфинале турнира
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На Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) продолжается мужской хоккейный турнир.

В пятницу, 18 февраля, состоятся полуфинальные встречи. Сборная России сыграет с командой Швеции, Финляндия — со Словакией.

Встречу между Россией и Швецией на стадионе «Национальный» начнётся в 16:10 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Матч будет показан в прямом эфире телеканала «Россия 1». Также трансляция будет доступна на официальном сайте «России 1».

Встреча между Финляндией и Словакией также пройдёт в пятницу на стадионе «Национальный». Стартовое вбрасывание — в 07:10 по московскому времени.

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