«Ак Барс» стал победителем «Турнира на паузе», крупно обыграв «Нефтехимик»

Казанский «Ак Барс» одержал победу над «Нефтехимиком» в матче «Турнира на паузе» со счётом 6:2 (1:1, 5:0, 0:1) и одержал победу в турнире. Встреча прошла в Казани на стадионе «Татнефть-Арена».
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эрик Фер (дубль), Николай Коваленко (дубль), Артём Галимов и Илья Сафонов. У «Нефтехимика» отличились Вячеслав Лещенко и Павел Порядин.
Ранее «Локомотив» оказался сильнее «Северстали» со счётом 5:2. У железнодорожников хет-триком отметился Егор Коршков, также по шайбе забросили Максим Шалунов и Даниил Тесанов. В составе «Северстали» голы забили Прохор Корбит и Даниил Вовченко.
В итоге «Ак Барс» набрал пять очков и одержал победу в «Турнире на паузе». Второе место с 4 баллами занял «Локомотив», третья — «Северсталь» (4 очка).
- 16 февраля 2022
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