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«Ак Барс» стал победителем «Турнира на паузе», крупно обыграв «Нефтехимик»

«Ак Барс» стал победителем «Турнира на паузе», крупно обыграв «Нефтехимик»
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Казанский «Ак Барс» одержал победу над «Нефтехимиком» в матче «Турнира на паузе» со счётом 6:2 (1:1, 5:0, 0:1) и одержал победу в турнире. Встреча прошла в Казани на стадионе «Татнефть-Арена».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эрик Фер (дубль), Николай Коваленко (дубль), Артём Галимов и Илья Сафонов. У «Нефтехимика» отличились Вячеслав Лещенко и Павел Порядин.

Турнир на паузе. Турнир на паузе
16 февраля 2022, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
6 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Лещенко (Галимов, Севостьянов) – 11:28' (4x5)   1:1 Сафонов (Адамчук) – 13:00' (5x5)   2:1 Фер (Дыняк, Панюков) – 22:10' (5x5)   3:1 Галимов (Коваленко) – 25:44' (5x5)   4:1 Фер (Дыняк, Панюков) – 32:35' (5x5)   5:1 Коваленко – 37:01' (5x5)   6:1 Коваленко (Кагарлицкий) – 39:45' (5x5)   6:2 Порядин (Березин) – 53:31' (5x5)

Ранее «Локомотив» оказался сильнее «Северстали» со счётом 5:2. У железнодорожников хет-триком отметился Егор Коршков, также по шайбе забросили Максим Шалунов и Даниил Тесанов. В составе «Северстали» голы забили Прохор Корбит и Даниил Вовченко.

Турнир на паузе. Турнир на паузе
16 февраля 2022, среда. 13:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 2
Северсталь
Череповец
1:0 Шалунов (Марченко, Козун) – 00:26' (5x5)   2:0 Коршков (Красковский) – 10:28' (5x5)   2:1 Корбит (Подшивалов, Агапов) – 11:07' (5x5)   2:2 Вовченко (Стенквист) – 32:05' (5x5)   3:2 Коршков (Полунин, Осипов) – 35:19' (5x5)   4:2 Тесанов – 43:24' (5x5)   5:2 Коршков (Полунин) – 59:12' (en)

В итоге «Ак Барс» набрал пять очков и одержал победу в «Турнире на паузе». Второе место с 4 баллами занял «Локомотив», третья — «Северсталь» (4 очка).

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