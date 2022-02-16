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В день игры плей-офф КХЛ на арене в Минске запланирован концерт Валерия Меладзе

В день игры плей-офф КХЛ на арене в Минске запланирован концерт Валерия Меладзе
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Минское «Динамо» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина 2022 года сыграет в серии с санкт-петербургским СКА.

Шестая встреча запланирована на субботу, 12 марта, и должна состояться на «Арене-Минск» в Минске (Беларусь). В этот же день на арене запланирован концерт российского исполнителя Валерия Меладзе.

Напомним, минчане завершили регулярный чемпионат на восьмом месте, СКА — на первом, поэтому петербуржцы имеют преимущество своей площадки и проведут дома четыре встречи, а «Динамо» — три.

Расписание серии СКА — «Динамо» Минск:

СКА — «Динамо» Минск, 2 марта;
СКА — «Динамо» Минск, 4 марта;
«Динамо» Минск — СКА, 6 марта;
«Динамо» Минск — СКА, 8 марта;
СКА – «Динамо» Минск, 10 марта;
«Динамо» Минск — СКА, 12 марта;
СКА — «Динамо» Минск, 14 марта.

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