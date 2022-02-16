В день игры плей-офф КХЛ на арене в Минске запланирован концерт Валерия Меладзе

Минское «Динамо» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина 2022 года сыграет в серии с санкт-петербургским СКА.



Шестая встреча запланирована на субботу, 12 марта, и должна состояться на «Арене-Минск» в Минске (Беларусь). В этот же день на арене запланирован концерт российского исполнителя Валерия Меладзе.



Напомним, минчане завершили регулярный чемпионат на восьмом месте, СКА — на первом, поэтому петербуржцы имеют преимущество своей площадки и проведут дома четыре встречи, а «Динамо» — три.



Расписание серии СКА — «Динамо» Минск:



СКА — «Динамо» Минск, 2 марта;

СКА — «Динамо» Минск, 4 марта;

«Динамо» Минск — СКА, 6 марта;

«Динамо» Минск — СКА, 8 марта;

СКА – «Динамо» Минск, 10 марта;

«Динамо» Минск — СКА, 12 марта;

СКА — «Динамо» Минск, 14 марта.