«Торпедо» извинилось перед болельщиками за непопадание в плей-офф Кубка Гагарина

Нижегородское «Торпедо» выступило с обращением на официальном сайте по окончании регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Хоккейный клуб «Торпедо» сожалеет о непривычно раннем окончании чемпионата и приносит извинения всем болельщикам за то, что не смогли оправдать надежд и оказаться в числе участников розыгрыша Кубка Гагарина. Наша команда рассчитывала бороться до последнего тура и дарить эмоции от накала борьбы, который в заключительной стадии чемпионата всегда максимально высокий. К сожалению, сезон для нижегородской команды завершён. Мы благодарим вас за поддержку и с нетерпением ждём новых встреч на хоккее!
В ближайших планах нижегородской команды проведение мастер-классов для юных хоккеистов в различных уголках нижегородского региона и участие в товарищеском матче с командой СКА в Санкт-Петербурге 26 февраля.
В связи с досрочным окончанием сезона хоккейный клуб «Торпедо» принял решение по взаимному согласию сторон расторгнуть контракты с рядом игроков команды, чтобы они могли получить практику в других чемпионатах. Пётр Кочетков отправился в расположение клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз», Даниэль Заар, Теодор Леннстрём и Зият Пайгин продолжат свою карьеру в чемпионате Швеции. С хоккеистами, которые будут необходимы «Торпедо» в следующем сезоне, достигнута договорённость об их возвращении в нижегородский клуб.
Хоккейный клуб «Торпедо» сделает перерасчёт стоимости абонементов на следующий сезон с учётом количества пропущенных матчей в завершившемся сезоне и сделает скидку в соответствующем размере», — говорится в сообщении клуба.
- 16 февраля 2022
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