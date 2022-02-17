Фридман: форвард «Авангарда» Сошников рассчитывает вернуться в НХЛ

Нападающий омского «Авангарда» Никита Сошников рассматривает варианты возвращения в Национальную хоккейную лигу, сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.
В досрочно завершившемся регулярном сезоне 28-летний форвард провёл 33 матча за ЦСКА и «Авангард», набрав 16 (4+12) очков при общей полезности «-3». В НХЛ он может подписать контракт с любым клубом, так как находится в статусе неограниченно свободного агента.
За свою карьеру Сошников выступал в Национальной хоккейной лиге за «Торонто Мэйпл Лифс» (2016-2018), а также «Сент-Луис Блюз» (2018-2019), в общей сложности проведя 87 матчей и набрав 16 (8+8) очков. В Континентальной хоккейной лиге форвард ранее играл за «Атлант» (2013-2015) и «Салават Юлаев» (2019-2020). В составе ЦСКА Сошников выступал с 2020 года.
Также форвард принимал участие в составе сборной России на чемпионате мира 2018 года.
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