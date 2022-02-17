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Президент ИИХФ настроен оптимистично на счёт участия игроков НХЛ на следующей Олимпиаде

Президент ИИХФ настроен оптимистично на счёт участия игроков НХЛ на следующей Олимпиаде
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68-летний французский функционер Люк Тардиф, возглавляющий Международную федерацию хоккея (ИИХФ), выразил мнение о возможном участии хоккеистов из НХЛ на следующих зимних Олимпийских играх – 2026 в Италии.

«С НХЛ у нас есть определённые договоренности, но какие-то решения были отменены из-за коронавируса. Переговоры с лигой продолжаются, все настроены позитивно. И сейчас мы можем с большим оптимизмом говорить о следующей Олимпиаде. Мы поняли, что все соглашения надо подписывать заблаговременно. В Сочи были свои трудности в плане соглашения с НХЛ, но скажу, что лига тоже начала понимать, что досадно, что лучшие хоккеисты не приехали. Надеюсь, что такого больше не будет.

Что касается участия НХЛ в следующих Играх, то это работа ИИХФ — привезти всех лучших на Олимпиаду. Это наша ответственность, и мы сделаем всё для этого. У нас было соглашение перед Пекином, но коронавирус внёс свои изменения. У нас есть позитивная основа сейчас, с оптимизмом смотрим в сторону Олимпиады-2026. Но нужно пораньше прийти к соглашению, чтобы планомерно готовиться к турниру. Если НХЛ не приедет в Италию, это будет большая проблема. Все были расстроены, что игроки НХЛ не приехали сюда. На сегодня я оптимистичен в отношении участия НХЛ в 2026 году», — передаёт слова Тардифа корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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