Тардиф – об НХЛ на Олимпиаде: нам тяжело, когда они принимают решения в последние секунды

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф считает, что руководители НХЛ должны заблаговременно принимать ключевые решения о возможном участии игроков на Олимпийских играх.
«Сезон в НХЛ ещё не завершён, но как только он закончится, мы сядем за стол переговоров. Мы хотим, чтобы они поняли, что нам тяжело, когда они принимают решения в последние секунды. Это плохо влияет на болельщиков. Мне кажется, что роль координатора в переговорах должна принадлежать ИИХФ. Хотим, чтобы там подумали о проведении ещё одного Кубка мира и подготовки к Олимпиаде», — передаёт слова Тардифа корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, НХЛ объявила о неучастии своих игроков в зимних Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) чуть более чем за месяц до старта турнира, а именно – 22 декабря 2021 года.
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