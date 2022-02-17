Президент ИИХФ – об отмене декабрьского МЧМ-2022: турнир шёл в никуда

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф прокомментировал отмену молодёжного чемпионата мира по хоккею.



«13 декабря никто не говорил об омикроне, он пришёл нежданно. Отменить турнир было правильно, турнир шёл в никуда. Хотим удостоверится, что протоколы будут полегче или, их не будет вообще, чтобы мы провели турнир нормально. Надеюсь, в августе мир будет более открыт. Мы спешим провести ЧМ в Финляндии и МЧМ в обычных условиях», — передаёт слова Тардифа корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Проходивший в Канаде молодёжный чемпионат мира 2022 года был отменён через четыре дня после начала турнира из-за ситуации с коронавирусом. В ИИХФ не исключают, что его удастся провести в августе.



Следующий МЧМ планируется провести с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 в Новосибирске и Омске.

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