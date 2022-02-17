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Президент ИИХФ – об отмене декабрьского МЧМ-2022: турнир шёл в никуда

Президент ИИХФ – об отмене декабрьского МЧМ-2022: турнир шёл в никуда
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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф прокомментировал отмену молодёжного чемпионата мира по хоккею.

«13 декабря никто не говорил об омикроне, он пришёл нежданно. Отменить турнир было правильно, турнир шёл в никуда. Хотим удостоверится, что протоколы будут полегче или, их не будет вообще, чтобы мы провели турнир нормально. Надеюсь, в августе мир будет более открыт. Мы спешим провести ЧМ в Финляндии и МЧМ в обычных условиях», — передаёт слова Тардифа корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Проходивший в Канаде молодёжный чемпионат мира 2022 года был отменён через четыре дня после начала турнира из-за ситуации с коронавирусом. В ИИХФ не исключают, что его удастся провести в августе.

Следующий МЧМ планируется провести с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 в Новосибирске и Омске.

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