Президент ИИХФ оценил готовность России принять МЧМ-2023

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф оценил готовность России принять молодёжный чемпионат мира по хоккею 2023 года.
«Все понимают, что Россия умеет проводить турниры высокого уровня. Да, у нас еще будут визиты с инспекцией, но, в целом, все готово для проведения МЧМ-2023 в Новосибирске и Омске. Так как мы проведем МЧМ-2022 в августе, то в России сыграют десять команд, и сборная Белоруси сможет принять участие в турнире вместо команды, которая покинет элиту в августе. Что касается организационной части, я ни капли не сомневаюсь в России», — передаёт слова Тардифа корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, молодёжный чемпионат мира 2023 года пройдёт с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года в Омске и Новосибирске.
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