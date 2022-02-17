Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Проворов: «Филадельфия» вполне может соперничать с лидерами НХЛ

Проворов: «Филадельфия» вполне может соперничать с лидерами НХЛ
Иван Проворов
Комментарии

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов оценил шансы «Флайерз» в ближайших восьми домашних матчах.

В ближайшие три недели «Филадельфии» предстоит серия домашних матчей, один из которых сложнее другого: две игры с «Вашингтоном», «Каролиной», «Сент-Луисом», «Эдмонтоном», «Миннесотой» и «Вегасом», сообщает официальный сайт НХЛ.

«Соперники, конечно непростые, однако это не должно обескураживать. Наш последний матч с «Питтсбургом», который является сейчас одной из лучших команд в НХЛ, показал, что мы вполне можем соперничать с лидерами. Если кто-то рассчитывает взять два очка в матче с нами, то должен серьезно потрудиться», — сказал Проворов.

В текущем сезоне Иван Проворов набрал 18 (5+13) очков в 45 встречах. «Филадельфия» занимает последнее место в Столичном дивизионе.

Новость по теме
«Питтсбург» одержал волевую победу над «Филадельфией», у Малкина одна голевая
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022