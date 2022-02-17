Проворов: «Филадельфия» вполне может соперничать с лидерами НХЛ

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов оценил шансы «Флайерз» в ближайших восьми домашних матчах.



В ближайшие три недели «Филадельфии» предстоит серия домашних матчей, один из которых сложнее другого: две игры с «Вашингтоном», «Каролиной», «Сент-Луисом», «Эдмонтоном», «Миннесотой» и «Вегасом», сообщает официальный сайт НХЛ.



«Соперники, конечно непростые, однако это не должно обескураживать. Наш последний матч с «Питтсбургом», который является сейчас одной из лучших команд в НХЛ, показал, что мы вполне можем соперничать с лидерами. Если кто-то рассчитывает взять два очка в матче с нами, то должен серьезно потрудиться», — сказал Проворов.



В текущем сезоне Иван Проворов набрал 18 (5+13) очков в 45 встречах. «Филадельфия» занимает последнее место в Столичном дивизионе.

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