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«Каролина» в овертайме уступила «Флориде»: Бобровский отразил 16 бросков

«Каролина» в овертайме уступила «Флориде»: Бобровский отразил 16 бросков
Сергей Бобровский
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

В конце первого периода Теуво Терявяйнен вывел «Каролину» вперёд, во втором периоде гости отыгрались после шайбы, заброшенной Александром Барковым, в начале третьей 20-минутки Тони Деанджело забил второй гол хозяев. Однако гости сумели отыграться: в концовке третьего периода шайбу забил Сэм Райнхарт. А в овертайме победный гол записал на свой счёт Аарон Экблад.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду около 17 минут и не отметился результативными действиями. Всего в этом сезоне он сыграл за «Харрикейнз» в 44 матчах, в которых забросил 20 шайб и отдал 24 результативные передачи.

Ворота «Флориды» в этом матче защищал россиянин Сергей Бобровский, отразивший 16 бросков из 18.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2022, четверг. 03:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 3
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Терявяйнен (Ахо, Славин) – 19:14' (5x5)   1:1 Барков (Юбердо, Экблад) – 33:09' (5x5)   2:1 Деанджело (Стаал, Нидеррайтер) – 43:13' (5x5)   2:2 Райнхарт (Хёрнквист, Уигар) – 59:11' (6x5)   2:3 Экблад (Юбердо, Барков) – 60:16' (3x3)
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