«Каролина» в овертайме уступила «Флориде»: Бобровский отразил 16 бросков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.
В конце первого периода Теуво Терявяйнен вывел «Каролину» вперёд, во втором периоде гости отыгрались после шайбы, заброшенной Александром Барковым, в начале третьей 20-минутки Тони Деанджело забил второй гол хозяев. Однако гости сумели отыграться: в концовке третьего периода шайбу забил Сэм Райнхарт. А в овертайме победный гол записал на свой счёт Аарон Экблад.
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду около 17 минут и не отметился результативными действиями. Всего в этом сезоне он сыграл за «Харрикейнз» в 44 матчах, в которых забросил 20 шайб и отдал 24 результативные передачи.
Ворота «Флориды» в этом матче защищал россиянин Сергей Бобровский, отразивший 16 бросков из 18.
- 17 февраля 2022
-
07:00
-
06:34
-
05:38
-
05:32
-
05:32
-
05:17
-
05:09
-
05:07
-
05:01
-
04:56
-
04:53
-
04:49
-
04:41
-
04:30
-
00:23
- 16 февраля 2022
-
23:51
-
23:30
-
23:18
-
23:08
-
22:36
-
22:12
-
22:05
-
21:55
-
21:35
-
21:30
-
21:15
-
21:03
-
20:44
-
20:34
-
20:29
-
20:20
-
20:07
-
20:02
-
20:00
-
19:54