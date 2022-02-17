Давыдов: финны показали как играть со Швецией, когда проигрывали 0:3, но выиграли матч

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением об игре сборной России на Олимпиаде в Пекине.



«Четвертьфинал с Данией мне в эпизодах понравился. Лидеры нашего клуба Вадим Шипачёв и Вячеслав Войнов, как настоящие профессионалы, смогли прибавить именно в плей-офф и повели за собой национальную сборную. Для меня это всегда показатель: если в кубковых матчах добавляешь – значит, мастер!



Защитники-универсалы должны уметь всё – и в защите, и в нападении. Войнов, как и Шипачёв, в круговом турнире не был лучшим, но я ждал прогресса именно в плей-офф.



Удивила ли сборная Дании? Такие команды более опасны в круговом турнире, когда их недооценивают. А в кубковых матчах недонастроя не бывает, что мы и увидели в нашем четвертьфинале. Ну а уровень датчан – не высокий, из второй половины турнирной таблицы КХЛ. Мучались с ними и в группе, и в плей-офф во многом потому, что играли в слишком осторожный хоккей. Но победителей не судят.



Я считаю, что по большому счету Олимпиада для нас только начинается. Шведы – первый по-настоящему серьёзный соперник, с которым встретимся в Пекине. Те же чехи при всем к ним уважении играли эпизодами, ведь их лидерам уже за 30-35 лет. Другие наши соперники – швейцарцы и особенно датчане – вообще середнячки.



В чём козыри Швеции? Шведы, наверное, лучше всех держат шайбу, к чему в плей-офф оказалась не готова Канада. Мне понравилось, как они проходят среднюю зону и проводят комбинации. Также у «трёх корон» отличная вратарская линия.



Как советую сыграть? Всё показали финны, когда к середине третьего периода проигрывали шведам – 3:0, но всё-таки выиграли матч. Быстрый, агрессивный хоккей – вот что выводит «тре крунур» из зоны комфорта.



Если сборная России продолжит играть осторожно, от обороны, даст шведам время и пространство, то может и проиграть. Если будет агрессия, если первые пять-шесть смен получатся злыми, выбьют соперника из ритма, то выйдем в финал», – цитирует Давыдова Russia-Hockey.



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