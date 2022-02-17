Тренер сборной Словакии: вера в Слафковски уже окупилась на этой Олимпиаде

Главный тренер сборной Словакии Крэйг Рэмзи поделился мнением об игре 17-летнего форварда Юрая Слафковски, который занимает первое место в снайперской гонке на Олимпиаде.



«Я никогда не боялся привлекать игроков 16-17 лет. Я просто выбираю тех, кто может помочь нам. Когда я впервые увидел Слафковски и Шимона Немеца, сразу увидел у них смелость и желание расти. Мы дали им шанс на чемпионате мира в Риге и продолжаем доверять. Это очень важно для Словакии, что мы развиваем молодых. Наша вера в Слафковски уже окупилась на этой Олимпиаде. У него большое будущее, каждый тренер хотел бы иметь в составе такого, сильного и старательного игрока, как Юрай. С каждым голом он становится более уверенным.



Мы стараемся давать ему все возможности для развития и с пониманием относимся к ошибках, на которых все и учимся.



Сейчас наступило очень волнительное время, но я уже сказал игрокам, что нельзя довольствоваться полуфиналом. Рано думать, что мы уже молодцы, что проделали хорошую работу, этого недостаточно. Мы приехали с верой в то, что можем обыграть любого. Да, игры получаются сложными, четвертьфинал получился безумным, но мы справились.



Игра с американцами – самая драматичная в моей карьере. Забить, сняв вратаря, провести десять минут овертайма «три на три» и победить по буллитам благодаря единственной реализованной попытке. Я давно в хоккее, многое видел, но эту развязку точно никогда не забуду», – передаёт слова Рэмзи корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.