Тренер сборной Словакии: вера в Слафковски уже окупилась на этой Олимпиаде

Главный тренер сборной Словакии Крэйг Рэмзи поделился мнением об игре 17-летнего форварда Юрая Слафковски, который занимает первое место в снайперской гонке на Олимпиаде.
«Я никогда не боялся привлекать игроков 16-17 лет. Я просто выбираю тех, кто может помочь нам. Когда я впервые увидел Слафковски и Шимона Немеца, сразу увидел у них смелость и желание расти. Мы дали им шанс на чемпионате мира в Риге и продолжаем доверять. Это очень важно для Словакии, что мы развиваем молодых. Наша вера в Слафковски уже окупилась на этой Олимпиаде. У него большое будущее, каждый тренер хотел бы иметь в составе такого, сильного и старательного игрока, как Юрай. С каждым голом он становится более уверенным.
Мы стараемся давать ему все возможности для развития и с пониманием относимся к ошибках, на которых все и учимся.
Сейчас наступило очень волнительное время, но я уже сказал игрокам, что нельзя довольствоваться полуфиналом. Рано думать, что мы уже молодцы, что проделали хорошую работу, этого недостаточно. Мы приехали с верой в то, что можем обыграть любого. Да, игры получаются сложными, четвертьфинал получился безумным, но мы справились.
Игра с американцами – самая драматичная в моей карьере. Забить, сняв вратаря, провести десять минут овертайма «три на три» и победить по буллитам благодаря единственной реализованной попытке. Я давно в хоккее, многое видел, но эту развязку точно никогда не забуду», – передаёт слова Рэмзи корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 17 февраля 2022
-
10:20
-
09:29
-
09:22
-
08:41
-
08:00
-
07:00
-
06:34
-
05:38
-
05:32
-
05:32
-
05:17
-
05:09
-
05:07
-
05:01
-
04:56
-
04:53
-
04:49
-
04:41
-
04:30
-
00:23
- 16 февраля 2022
-
23:51
-
23:30
-
23:18
-
23:08
-
22:36
-
22:12
-
22:05
-
21:55
-
21:35
-
21:30
-
21:15
-
21:03
-
20:44
-
20:34
-
20:29