«Сочи» продлил контракт с голкипером Третьяком

Хоккейный клуб «Сочи» продлил контракт с голкипером Максимом Третьяком, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение с хоккеистом рассчитано до 30 апреля 2024 года.

В текущем сезоне голкипер провёл 16 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и оформил один шат-аут. Всего у вратаря два сухих матча в КХЛ за карьеру.

Этот сезон стал для Третьяка вторым в «Сочи». В прошлом году он сыграл 31 матч.

Ранее Максим также выступал в КХЛ за ЦСКА, «Адмирал» и рижское «Динамо».

Напомним, в начале февраля Континентальная хоккейная лига объявила о досрочном завершении регулярного чемпионата. Участников плей-офф определяли по проценту побед. Сочинцы оказались вне зоны плей-офф.

Матчи Кубка Гагарина — 2022 начнутся 1 марта.