«Сочи» продлил контракт с голкипером Третьяком
Поделиться
Хоккейный клуб «Сочи» продлил контракт с голкипером Максимом Третьяком, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение с хоккеистом рассчитано до 30 апреля 2024 года.
В текущем сезоне голкипер провёл 16 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и оформил один шат-аут. Всего у вратаря два сухих матча в КХЛ за карьеру.
Этот сезон стал для Третьяка вторым в «Сочи». В прошлом году он сыграл 31 матч.
Ранее Максим также выступал в КХЛ за ЦСКА, «Адмирал» и рижское «Динамо».
Напомним, в начале февраля Континентальная хоккейная лига объявила о досрочном завершении регулярного чемпионата. Участников плей-офф определяли по проценту побед. Сочинцы оказались вне зоны плей-офф.
Матчи Кубка Гагарина — 2022 начнутся 1 марта.
Комментарии
- 17 февраля 2022
-
12:24
-
12:12
-
12:10
-
12:03
-
11:57
-
11:52
-
11:48
-
11:30
-
11:07
-
10:20
-
09:29
-
09:22
-
08:41
-
08:00
-
07:00
-
06:34
-
05:38
-
05:32
-
05:32
-
05:17
-
05:09
-
05:07
-
05:01
-
04:56
-
04:53
-
04:49
-
04:41
-
04:30
-
00:23
- 16 февраля 2022
-
23:51
-
23:30
-
23:18
-
23:08
-
22:36
-
22:12
Партнерский контент