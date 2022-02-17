Голкипер ЦСКА оценил игру одноклубника, который является лидером сборной Швеции

Голкипер ЦСКА и сборной России Иван Федотов поделился ожиданиями от игры с командой Швеции в полуфинале Олимпиады-2022.
«Тяжело предугадать, но будут играть аккуратно, осторожно, использовать свои возможности, которые будут. Думаю, всё будут решать нюансы и небольшие ошибки, которые будут использовать мастера.
Валльмарк в каждом матче забивает, чуть ли не больше, чем в ЦСКА? Молодец, что я могу сказать. Здесь скоротечный турнир, для всех он по-разному складывается. Может, он здесь более раскрепощён, или вернулся в сборную Швеции и там у него хорошее взаимопонимание с ребятами. У нас в клубе он тоже себя хорошо проявляет, у них хорошая тройка, он командный игрок. Здесь более благоприятно для него складывается, так бывает. Он молодец, приносит плоды для своей команды», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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