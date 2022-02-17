Галиев – о своей игре на Олимпиаде: по мне-то что… По мне не надо вопросов

Нападающий сборной России Станислав Галиев поделился мнением об игре сборной России на Олимпиаде в Пекине-2022.

«Что скажу по матчу с Данией и как оценю свою игру? Пока никак. Самое главное, команда прошла дальше.

Не смотрел ещё повтор момента, когда после моего броска шайба по ленточке прошла. Не было возможности пересмотреть матч.

Как всё происходило по ощущениям? Я был с угла, мне было неудобно с неудобной руки бросать, попытался с удобной завести, и какой-то стык был.

Что нужно, чтобы почувствовать себя в своей тарелке? По мне-то что… По мне не надо вопросов», – передаёт слова Галиева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, полуфинальный матч между сборными России и Чехии состоится 18 февраля в 16:10 мск.