Борис Михайлов объяснил, в чём нужно прибавить сборной России перед полуфиналом со Швецией

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился ожиданиями от полуфинального матча Россия – Швеция на Олимпиаде.



«Опасаться перед игрой со шведами точно ничего не надо. Сборной России надо просто выходить и выигрывать. Швеция — очень серьёзный и сильный. Уверен, команда об этом знает и понимает, какая задача перед ней стоит.



Со шведами нужно очень строго сыграть в обороне. Хотелось бы, чтобы в атаке сборная России проявляла себя немного результативнее — нужно прибавить в завершении. Для болельщиков неважно, кто будет забивать. Главное, чтобы забивали, а не тратили моменты на пустоту. Желаю нашей команде победы!» – сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.