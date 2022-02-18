Хоккей, Олимпийские игры — 2022: текстовая онлайн-трансляция матча Россия — Швеция

В эти дни в Пекине (Китай) проходит хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр 2022 года. Сборная России сыграет полуфинальный матч на Олимпиаде с командой Швеции. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало игры запланировано на 16:10 мск.
Напомним, хоккейный турнир стартовал в среду, 9 февраля. Сборная России напрямую вышла в четвертьфинал, заняв первое место в группе. В 1/4 финала россияне обыграли сборную Дании.
Шведы также вышли в четвертьфинал из группы, став лучшей командой, занявшей второе место в квартете. На предыдущей стадии плей-офф Швеция выиграла у Канады.
19 февраля состоится матч за третье место, а 20 февраля будет сыгран финал (начало – в 7:10 мск).
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