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Брюнетт: надеюсь, теперь Америка увидела, насколько Барков большой мастер

Брюнетт: надеюсь, теперь Америка увидела, насколько Барков большой мастер
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Главный тренер «Флориды Пантерз» Эндрю Брюнетт поделился мнением об игре форварда Александра Баркова в матче с «Каролиной Харрикейнз (3:2, ОТ).

«Он не устаёт удивлять. Саша насколько талантливый игрок, настолько же недооцененный. Прекрасно, что матч показывали по национальному телевидению – надеюсь, теперь Америка увидела, насколько он большой мастер.

Нам сегодня действительно пришлось рыть землю ради двух очков. Приятно, что мы были к этому готовы. Возможно, по игре с шайбой мы выглядели не лучшим образом, но многие вещи мы делали как надо: страховали друг друга в обороне, оттесняли соперников на периметр, не сбавляли, а, наоборот, набирали газ по ходу матча. Удачное начало второй половины сезона после перерыва на Матч звёзд», – цитирует Брюнетта официальный сайт НХЛ на русском языке.

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