Брюнетт: надеюсь, теперь Америка увидела, насколько Барков большой мастер

Главный тренер «Флориды Пантерз» Эндрю Брюнетт поделился мнением об игре форварда Александра Баркова в матче с «Каролиной Харрикейнз (3:2, ОТ).
«Он не устаёт удивлять. Саша насколько талантливый игрок, настолько же недооцененный. Прекрасно, что матч показывали по национальному телевидению – надеюсь, теперь Америка увидела, насколько он большой мастер.
Нам сегодня действительно пришлось рыть землю ради двух очков. Приятно, что мы были к этому готовы. Возможно, по игре с шайбой мы выглядели не лучшим образом, но многие вещи мы делали как надо: страховали друг друга в обороне, оттесняли соперников на периметр, не сбавляли, а, наоборот, набирали газ по ходу матча. Удачное начало второй половины сезона после перерыва на Матч звёзд», – цитирует Брюнетта официальный сайт НХЛ на русском языке.
- 17 февраля 2022
-
14:27
-
13:42
-
12:24
-
12:12
-
12:10
-
12:03
-
11:57
-
11:52
-
11:48
-
11:30
-
11:07
-
10:20
-
09:29
-
09:22
-
08:41
-
08:00
-
07:00
-
06:34
-
05:38
-
05:32
-
05:32
-
05:17
-
05:09
-
05:07
-
05:01
-
04:56
-
04:53
-
04:49
-
04:41
-
04:30
-
00:23
- 16 февраля 2022
-
23:51
-
23:30
-
23:18
-
23:08