В. Воробьёв: в матче с Данией на первый план в сборной России вышли олимпийские чемпионы

Известный российский тренер Владимир Воробьёв прокомментировал игру сборной России в матче с Данией (3:1) на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
«Давно знаю Вадима Шипачёва и уверен, что он очень серьёзно будет настроен на завтрашний полуфинал. Да, его много критиковали за не самую яркую игру на групповом этапе Олимпиады, но вчерашний гол в ворота сборной Дании должен помочь ему в психологическом плане.
Я хочу сказать, что в четвертьфинале на передний план вышли все наши олимпийские чемпионы – и Шипачёв, и Слава Войнов, который тоже забил очень важный гол. Хорошо смотрелись обе наши спецбригады большинства, которые добавляют с каждым матчем. В их действиях просматривается рисунок.
Можно ли говорить, что неоправданные удаления – это камень преткновения для сборной России на турнире? Знаете, находясь у телевизора, всегда проще рассуждать о таких моментах, но когда ты находишься на льду, то там кипят эмоции. Все хотят обойтись без ненужных нарушений и сыграть почище, но это далеко не всегда получается. Конечно, в матче со шведами нам нужно быть предельно аккуратными в этом плане», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
- 17 февраля 2022
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