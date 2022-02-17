В. Воробьёв: все 22 хоккеиста сборной России будут воевать в полуфинале Олимпийских игр

Известный российский тренер Владимир Воробьёв поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала олимпийского хоккейного турнира между командами России и Швеции.



«Сборная Швеции – это очень серьёзный соперник с давней историей противостояния с нашей командой. Ещё со времён сборной СССР все матчи со шведами проходили в очень напряжённой борьбе. Думаю, что подготовка к следующему матчу началась сразу после вчерашней победы над датчанами – и в тренерском штабе сборной России внимательно наблюдали за встречей Швеции и Канады.



Если говорить о шведской команде, то большое количество её игроков хорошо известны нам по выступлениям в КХЛ, в том числе и два их основных голкипера – Ларс Юханссон и Магнус Хелльберг. В этом сезоне Юханссон сильно играет за СКА, а раньше он успешно играл за ЦСКА, где с ним работал Сергей Наумов, сейчас являющийся тренером вратарей сборной России. Думаю, что Наумов подскажет нашим хоккеистам уязвимые места в игре Юханссона, которого он прекрасно знает.



Уверен, что все 22 хоккеиста в составе сборной России выйдут на полуфинальный матч с настроем воевать и биться. Как говорил генеральный менеджер нашей команды Илья Ковальчук, в каждой смене нужно оставлять всего себя на льду, и тогда будет сопутствовать успех. В завтрашнем матче ведение силовой борьбы станет одним из главных факторов матча. И, конечно, важным элементом в игре станут действия спецбригад. Кто сыграет лучше в большинстве и меньшинстве, тот и получит весомое преимущество», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.