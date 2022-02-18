Расписание полуфиналов хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине
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Мужской хоккейный турнир Олимпийских игр 2022 года продолжится 18 февраля в Пекине (Китай) и ознаменуется полуфиналами плей-офф. Оба матча за выход в финал олимпийского турнира пройдут на стадионе «Национальный».
7:10 мск — Финляндия — Словакия;
Олимпийские игры 2022 (м). 1/2 финала
18 февраля 2022, пятница. 07:10 МСК
Финляндия
Не начался
Словакия
16:10 — Россия— Швеция.
Напомним, в четвертьфиналах сборная России в своём матче оказалась сильнее команды Дании со счётом 3:1. Словакия в серии буллитов сломила сопротивление сборной США (3:2 Б), финская команда одержала крупную победу над сборной Швейцарии (5:1), а сборная Швеции выбила с турнира Канаду (2:0).
Финал хоккейного турнира на Олимпиаде пройдёт в воскресенье, 20 февраля (7:10 мск), матч за третье место состоится в субботу, 19 февраля (16:10 мск).
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