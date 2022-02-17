Расписание трансляций полуфиналов хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2022

В эти дни на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) продолжается мужской хоккейный турнир. В пятницу, 18 февраля, состоятся полуфинальные встречи. Оба матча за выход в финал олимпийского турнира пройдут на стадионе «Национальный».
В 7:10 мск начнётся встреча между сборными Финляндии и Словакии. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ». Трансляция также будет доступна на официальном сайте «Матч ТВ».
В 16:10 мск начнётся второй полуфинал, в котором сборная России сыграет с командой Швеции. Прямая трансляция встречи пройдёт на телеканале «Россия 1». Трансляция также будет доступна на официальном сайте «России 1».
Напомним, в четвертьфиналах сборная России переиграла Данию со счётом 3:1. Словакия в серии буллитов обыграла сборную США (3:2 Б), Финляндия одержала победу над сборной Швейцарии (5:1), а сборная Швеции выбила с турнира Канаду (2:0).
Финал хоккейного турнира на Олимпиаде состоится в воскресенье, 20 февраля (7:10 мск), матч за третье место пройдёт в субботу, 19 февраля (16:10 мск).
Выиграй хоккейный свитер сборной России в нашем Инстаграме. Жми и участвуй
- 17 февраля 2022
-
22:11
-
22:00
-
21:41
-
21:17
-
20:52
-
20:27
-
20:00
-
19:43
-
19:16
-
19:01
-
18:25
-
18:03
-
17:42
-
17:08
-
16:58
-
15:51
-
15:43
-
14:27
-
13:42
-
12:24
-
12:12
-
12:10
-
12:03
-
11:57
-
11:52
-
11:48
-
11:30
-
11:07
-
10:20
-
09:29
-
09:22
-
08:41
-
08:00
-
07:00
-
06:34