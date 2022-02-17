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Расписание трансляций полуфиналов хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2022

Расписание трансляций полуфиналов хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2022
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В эти дни на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) продолжается мужской хоккейный турнир. В пятницу, 18 февраля, состоятся полуфинальные встречи. Оба матча за выход в финал олимпийского турнира пройдут на стадионе «Национальный».

В 7:10 мск начнётся встреча между сборными Финляндии и Словакии. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ». Трансляция также будет доступна на официальном сайте «Матч ТВ».

В 16:10 мск начнётся второй полуфинал, в котором сборная России сыграет с командой Швеции. Прямая трансляция встречи пройдёт на телеканале «Россия 1». Трансляция также будет доступна на официальном сайте «России 1».

Напомним, в четвертьфиналах сборная России переиграла Данию со счётом 3:1. Словакия в серии буллитов обыграла сборную США (3:2 Б), Финляндия одержала победу над сборной Швейцарии (5:1), а сборная Швеции выбила с турнира Канаду (2:0).

Финал хоккейного турнира на Олимпиаде состоится в воскресенье, 20 февраля (7:10 мск), матч за третье место пройдёт в субботу, 19 февраля (16:10 мск).

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