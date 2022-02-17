«Камила, мы с тобой». «Ак Барс» поддержал Валиеву, занявшую 4-е место на Олимпийских играх

«Ак Барс» поддержал российскую фигуристку Камилу Валиеву, которая заняла четвёртое место на Олимпийских играх в Пекине (Китай).



«Камила, мы с тобой», — написал телеграм-канал казанского клуба. К посту прикреплено видео, в котором комментатор Андрей Журанков произносит фразу: «Вы уничтожили самую талантливую фигуристку мира».



Напомним, российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). В произвольной программе спортсменка показала результат 175,75 балла. По сумме двух прокатов у неё 255,95 балла.



Александра Трусова стала второй и завоевала серебро. У неё 251,73 балла. Камила Валиева заняла четвёртое место. На её счету 224,09 балла. Бронзу завоевала японка Каори Сакамото. Она заработала 233,13 балла.

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