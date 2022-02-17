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Финский клуб подписал контракт с экс-защитником «Витязя» и арендовал участника МЧМ-2021

Финский клуб подписал контракт с экс-защитником «Витязя» и арендовал участника МЧМ-2021
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Российский защитник Егор Воронков подписал контракт с клубом финской лиги «Кярпят», сообщает официальный сайт команды.

Также «Кярпят» снова взял в аренду из клуба второй лиги Финляндии «Кеттера» защитника Егор Шеховцова, который выступал за сборную России на молодёжном чемпионате мира 2021 года.

Ранее Воронков играл за подмосковный «Витязь» в Континентальной хоккейной лиге. В досрочно завершившемся регулярном чемпионате он провёл 48 матчей, в которых отдал семь голевых передач при показателе полезности «-5». Воронков выступал за «Витязь» с 2015 года. Всего на его счету 304 матча в КХЛ, в которых он набрал 26 (5+21) очков при общей полезности «-30».

«Кярпят» занимает шестое место в чемпионате Финляндии, набрав 75 очков после 46 матчей.

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