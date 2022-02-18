Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Как сборная России играла в полуфиналах Олимпиад — статистика и результаты встреч

Как сборная России играла в полуфиналах Олимпиад — статистика и результаты встреч
Комментарии

В эти дни в Пекине (Китай) проходит хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр 2022 года. Сегодня, 18 февраля, сборная России сыграет полуфинальный матч на Олимпиаде с командой Швеции. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало игры запланировано на 16:10 мск.

Ранее на Олимпийских играх (сборная России принимает участие с 1994 года) наша команда пять раз пробивалась в стадию полуфинала. В матчах за выход в финал российская команда одержала две победы (1998, 2018) и потерпела три поражения (1994, 2002, 2006). В 2010 и 2014 годах россияне вылетали с олимпийского турнира на стадии четвертьфинала.

ТурнирМесто проведения
Стадия турнира
СоперникиСчётАвторы голов
ОИ-1994НорвегияПолуфиналРоссия — Швеция3:4Тарасенко, Березин, Гусманов — Свенссон, Юлин (2), Бергквист
ОИ-1998ЯпонияПолуфиналРоссия — Финляндия7:4Буре (5), Жамнов, Коваленко — Хелминен, Ринтанен, Селянне, С. Койву
ОИ-2002
СШАПолуфиналРоссия — США2:3Ковалёв, Малахов — Герин, Янг, Хаусли
ОИ-2006ИталияПолуфиналРоссия — Финляндия0:4Пелтонен, Людман, С. Койву, О. Йокинен
ОИ-2018Южная Корея
ПолуфиналРоссия — Чехия3:0Гусев, Гавриков, Ковальчук

При этом российская команда ранее никогда не выходила в финал Олимпийских игр два раза подряд. На Играх-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России одержала победу, в финале обыграв Германию (4:3 ОТ).

Россия напугала шведов, забив дважды за 10 секунд! Забытый многими матч Олимпиады Россия напугала шведов, забив дважды за 10 секунд! Забытый многими матч Олимпиады
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022