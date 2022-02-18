Как сборная России играла в полуфиналах Олимпиад — статистика и результаты встреч

В эти дни в Пекине (Китай) проходит хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр 2022 года. Сегодня, 18 февраля, сборная России сыграет полуфинальный матч на Олимпиаде с командой Швеции. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало игры запланировано на 16:10 мск.
Ранее на Олимпийских играх (сборная России принимает участие с 1994 года) наша команда пять раз пробивалась в стадию полуфинала. В матчах за выход в финал российская команда одержала две победы (1998, 2018) и потерпела три поражения (1994, 2002, 2006). В 2010 и 2014 годах россияне вылетали с олимпийского турнира на стадии четвертьфинала.
|Турнир
|Место проведения
|Стадия турнира
|Соперники
|Счёт
|Авторы голов
|ОИ-1994
|Норвегия
|Полуфинал
|Россия — Швеция
|3:4
|Тарасенко, Березин, Гусманов — Свенссон, Юлин (2), Бергквист
|ОИ-1998
|Япония
|Полуфинал
|Россия — Финляндия
|7:4
|Буре (5), Жамнов, Коваленко — Хелминен, Ринтанен, Селянне, С. Койву
|ОИ-2002
|США
|Полуфинал
|Россия — США
|2:3
|Ковалёв, Малахов — Герин, Янг, Хаусли
|ОИ-2006
|Италия
|Полуфинал
|Россия — Финляндия
|0:4
|Пелтонен, Людман, С. Койву, О. Йокинен
|ОИ-2018
|Южная Корея
|Полуфинал
|Россия — Чехия
|3:0
|Гусев, Гавриков, Ковальчук
При этом российская команда ранее никогда не выходила в финал Олимпийских игр два раза подряд. На Играх-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России одержала победу, в финале обыграв Германию (4:3 ОТ).
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