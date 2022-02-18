Как сборная России играла в полуфиналах Олимпиад — статистика и результаты встреч

В эти дни в Пекине (Китай) проходит хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр 2022 года. Сегодня, 18 февраля, сборная России сыграет полуфинальный матч на Олимпиаде с командой Швеции. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало игры запланировано на 16:10 мск.

Ранее на Олимпийских играх (сборная России принимает участие с 1994 года) наша команда пять раз пробивалась в стадию полуфинала. В матчах за выход в финал российская команда одержала две победы (1998, 2018) и потерпела три поражения (1994, 2002, 2006). В 2010 и 2014 годах россияне вылетали с олимпийского турнира на стадии четвертьфинала.

Турнир Место проведения

Стадия турнира

Соперники Счёт Авторы голов

ОИ-1994 Норвегия Полуфинал Россия — Швеция 3:4 Тарасенко, Березин, Гусманов — Свенссон, Юлин (2), Бергквист ОИ-1998 Япония Полуфинал Россия — Финляндия 7:4 Буре (5), Жамнов, Коваленко — Хелминен, Ринтанен, Селянне, С. Койву

ОИ-2002

США Полуфинал Россия — США 2:3 Ковалёв, Малахов — Герин, Янг, Хаусли

ОИ-2006 Италия Полуфинал Россия — Финляндия 0:4 Пелтонен, Людман, С. Койву, О. Йокинен

ОИ-2018 Южная Корея

Полуфинал Россия — Чехия 3:0 Гусев, Гавриков, Ковальчук

При этом российская команда ранее никогда не выходила в финал Олимпийских игр два раза подряд. На Играх-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России одержала победу, в финале обыграв Германию (4:3 ОТ).