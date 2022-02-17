«Это будет бриллиантом в короне спортивных объектов России». Матыцин — о «СКА Арене»

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал ход строительства «СКА Арены», которая примет чемпионат мира 2023 года.
«Могу с уверенностью сказать, что это уникальный спортивный объект. У меня не вызывает сомнений, что это будет бриллиантом в короне спортивных объектов Российской Федерации. Я не вижу никаких рисков для того, чтобы арена была не готова к проведению чемпионата мира. Уверен, что опыт проведения чемпионата мира по футболу будет использован с точки зрения привлечения иностранных туристов, логистики, комфорта для всех участников и зрителей.
Сейчас идёт очень активная работа по подготовке объектов, сроков никаких не нарушается. Мы ещё раз подтвердили, что Россия обеспечивает самые высокие стандарты по организации мероприятий, поэтому международные федерации и доверяют нам проведение таких мероприятий. Я абсолютно не сомневаюсь, что будет ещё раз подтверждён высочайший стандарт», — цитирует Матыцина ТАСС.
Напомним, стадион запроектирован в статусе самого большого ледового дворца в мире. Строительство комплекса должно быть завершено осенью 2022 года.
- 17 февраля 2022
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