НХЛ и профсоюз игроков провели встречу по поводу проведения Кубка мира в 2024 году

Руководство Национальной хоккейной лиги и профсоюз игроков (НХЛПА) провели встречу, на которой обсудили проведение Кубка мира в 2024 году, сообщает в «Твиттере» журналист Даррен Дрегер.



Стороны подтвердили свою заинтересованность. Отмечается, что переговоры находятся на ранней стадии, лига также собирается привлечь Международную федерацию хоккея (ИИХФ) к участию в переговорах.



Напомним, в последний раз Кубок мира по хоккею состоялся в 2016 году в Торонто. Тогда турнир длился две недели, а участие в нём принимали сборные Европы, Канады, России, Северной Америки, США, Чехии, Швеции и Финляндии. Победу на том Кубке мира одержала команда Канады.



Кроме того, НХЛ собирается принять участие в Олимпийских играх 2026 года.