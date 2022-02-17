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НХЛ и профсоюз игроков провели встречу по поводу проведения Кубка мира в 2024 году

НХЛ и профсоюз игроков провели встречу по поводу проведения Кубка мира в 2024 году
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Руководство Национальной хоккейной лиги и профсоюз игроков (НХЛПА) провели встречу, на которой обсудили проведение Кубка мира в 2024 году, сообщает в «Твиттере» журналист Даррен Дрегер.

Стороны подтвердили свою заинтересованность. Отмечается, что переговоры находятся на ранней стадии, лига также собирается привлечь Международную федерацию хоккея (ИИХФ) к участию в переговорах.

Напомним, в последний раз Кубок мира по хоккею состоялся в 2016 году в Торонто. Тогда турнир длился две недели, а участие в нём принимали сборные Европы, Канады, России, Северной Америки, США, Чехии, Швеции и Финляндии. Победу на том Кубке мира одержала команда Канады.

Кроме того, НХЛ собирается принять участие в Олимпийских играх 2026 года.

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