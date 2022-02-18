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Олимпийский чемпион Каспарайтис пожелал сборной России по хоккею выиграть золото Олимпиады

Олимпийский чемпион Каспарайтис пожелал сборной России по хоккею выиграть золото Олимпиады
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Олимпийский чемпион 1992 года Дарюс Каспарайтис пожелал национальной команде России выиграть Олимпиаду.

«Конечно, я желаю им выиграть золото (мужской сборной России по хоккею — Прим. «Чемпионата»). Хочу пожелать нашей сборной удачи на Олимпиаде! Я уже это говорил — и могу повторить!», — сказал Каспарайтис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Сборная России 18 февраля сыграет в полуфинале с командой Швеции. Встреча пройдёт на стадионе «Национальный», начало — в 16:10 мск.

Ранее российская команда в 1/4 финала обыграла Данию со счётом 3:1. Швеция, в свою очередь, в четвертьфинале победила сборную Канады со счётом 2:0.

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