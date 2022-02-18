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Евгений Малкин забросил шестую шайбу в сезоне за «Питтсбург»

Евгений Малкин забросил шестую шайбу в сезоне за «Питтсбург»
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В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Питтсбург Пингвинз».

На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче в пользу хозяев – 4:1.

На 44-й минуте матча единственную шайбу для гостей в этом матче забросил российский нападающий Евгений Малкин. Ассистировал форварду из России другой представитель этого же ампула из Канады Джефф Картер.

В текущем регулярном сезоне Малкин принял участие в 15 матчах, забросив шесть шайб и отдав девять голевых передач при показателе полезности «-5». «Питтсбург» занимает третье место в таблице Восточной конференции, набрав 70 очков после 50 матчей.

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