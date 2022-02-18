Российский защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов считает, что нельзя спокойно воспринимать поражения.



«Если ты спокойно воспринимаешь поражения, то зачем вообще выходишь на лед? Нам нужно смотреть на каждую следующую игру, как на самую главную, и стараться ее выиграть. Это должен быть наш настрой на оставшуюся часть сезона — и неважно, выдадим мы победную серию, чтобы включиться в борьбу за плей-офф, или нет.



Невозможно не слышать все эти пересуды. Допускаю, что на кого-то из ребят они в какой-то степени даже влияют. Но в любом случае, выходя на лед, о слухах не думаешь. На три, три с половиной часа ты переключаешь фокус внимания исключительно на игру. Надо выходить и делать свою работу», – цитирует Проворова официальная русская версия сайта НХЛ.

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