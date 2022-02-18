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Стали известны сочетания звеньев сборной России перед полуфиналом со сборной Швеции на ОИ

Стали известны сочетания звеньев сборной России перед полуфиналом со сборной Швеции на ОИ
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Стали известны сочетания сборной России по хоккею на утренней раскатке перед полуфинальным матчем со сборной Швеции на Олимпийских играх 2022 года.

Вратари: Федотов, Билялов.

Белые: Семёнов – Шипачев – Чибисов
Никишин — Нестеров

Красные: Гусев – Ткачев – Грицюк
Яковлев – Елесин

Синие: Слепышев – Карнаухов – Воронков,
Телегин – Войнов

Зелёные: Плотников, Григоренко, Андронов, Каюмов, Шарипзянов

Примечательно, что в строй вернулся Сергей Андронов. Станислав Галиев и Артём Минулин участие в тренировке не приняли.

Сборная России сегодня, 18 февраля, в полуфинале сыграет с командой Швеции. Встреча пройдёт на стадионе «Национальный», начало — в 16:10 мск.

Российская команда ранее никогда в истории (первое участие России — в 1994 году) не выходила в финал Олимпийских игр два раза подряд.

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