Стали известны сочетания звеньев сборной России перед полуфиналом со сборной Швеции на ОИ

Стали известны сочетания сборной России по хоккею на утренней раскатке перед полуфинальным матчем со сборной Швеции на Олимпийских играх 2022 года.



Вратари: Федотов, Билялов.



Белые: Семёнов – Шипачев – Чибисов

Никишин — Нестеров



Красные: Гусев – Ткачев – Грицюк

Яковлев – Елесин



Синие: Слепышев – Карнаухов – Воронков,

Телегин – Войнов



Зелёные: Плотников, Григоренко, Андронов, Каюмов, Шарипзянов



Примечательно, что в строй вернулся Сергей Андронов. Станислав Галиев и Артём Минулин участие в тренировке не приняли.



Сборная России сегодня, 18 февраля, в полуфинале сыграет с командой Швеции. Встреча пройдёт на стадионе «Национальный», начало — в 16:10 мск.



Российская команда ранее никогда в истории (первое участие России — в 1994 году) не выходила в финал Олимпийских игр два раза подряд.

Новость по теме Сборная России по хоккею никогда в истории не выходила в финал Олимпиады два раза подряд